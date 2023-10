Ex-Jovem Pan diz que tentativa de cura gay causou morte de Karol Eller | A TARDE

Ex-apresentador da Jovem Pan, o jornalista Tiago Pavinatto usou as redes sociais e acusou uma tentativa de cura gay como causa da morte da influenciadora bolsonarista Karol Eller.

"Sei que muitos vão me atirar pedras em razão do que vou afirmar. Mas é na condição de homossexual convicto e, ao mesmo tempo, entusiasta do cristianismo e profundo conhecedor do bem que a obra cristã legou à humanidade que devo dizer: o suicídio de Karol Eller decorreu do seu ingresso em processo de reorientação sexual".

Ele seguiu, afirmando que quem a incentivou não tem culpa no sentido jurídico, mas deve parar para refletir: "não se muda a essência de alguém (não existe um Pavivi heterossexual, amigos; e só o acolhimento fraterno serve a um cristão). Não existe evidência científica na reorientação sexual".

Pavinatto lembrou que a Associação Americana de Psicologia analisou todos os estudos sobre o tema e não achou em nenhuma prova de eficácia. Já outro estudo apontou danos severos em vítimas do processo de reorientação sexual.

"Um estudo com 176 pessoas apontou que 155 passaram a sofrer de danos psicológicos severos: a sensação de inadequação e o fracasso agrava a depressão, o abuso de substâncias e as tentativas de suicídio".

Ele finalizou fazendo um pedido para que cristãos não “crucifiquem filhos de Deus”. Quem reagiu às declarações de Pavinatto foi a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

"Lembrando, meu querido Pavinatto, que a nossa Karol sofria de depressão decorrente de uma vida de abusos. Jesus tem uma forma especial e particular para tratar os Seus filhos. Ele veio para trazer luz, vida e transformação".

Karol Eller morreu na noite desta quinta-feira, 12, após cair do quinto andar do prédio em que morava em São Paulo. Dias antes ela havia anunciado uma “renúncia” em sua homossexualidade.