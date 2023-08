Ex-ministro e noivo de Maíra Cardi lançam curso de macroeconomia

O ex-ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, e o empresário Thiago Nigro, noivo da influenciadora Maíra Cardi, anunciaram nesta segunda-feira,21, que irão lançar um curso de pós-graduação em macroeconomia. Em uma postagem nas redes sociais, Nigro afirmou que os dois vão comandar um MBA definitivo em Macroeconomia & Portfolio Management.

Segundo o empresário, antes do início das inscrições para o curso, Guedes vai ministrar quatro aulas gratuitas sobre cenários e fundamentos macroeconômicos para auxiliar investidores. Os temas das quatro aulas são: ideias econômicas para o Brasil caminhar para a prosperidade; o arcabouço político que leva ao desenvolvimento das nações; como analisar os fundamentos econômicos para fazer seus investimentos; e como se tornar um especialista em economia e investimentos.

A primeira aula vai estar disponível em 18 de setembro, e a última, em 25 de setembro. No fim das quatro aulas, serão abertas as inscrições para a primeira turma do MBA em Macroeconomia & Portfolio Management

De acordo com Nigro, o curso é voltado para pessoas que têm interesse, por exemplo, em interpretar cenários macroeconômicos para tomada de decisões de investimento, adquirir conhecimento para gerir os próprios investimentos como um profissional ou se tornar consultor de investimentos e ajudar outras pessoas a investir melhor.