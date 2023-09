Ex-modelo encontrada em apartamento morreu por overdose, diz laudo

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a ex-modelo Dalliene de Cassia Brito Pereira, de 21 anos, morreu por asfixia por causa de overdose. O corpo de jovem foi encontrado sem roupa no apartamento onde ela morava, no Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

De acordo com o Terra, outros exames estão em elaboração para auxiliar na conclusão do caso. Segundo o Portal IG, a overdose foi provocada por cocaína, mas o laudo médico também apontou que no sangue de Dalliene tinha as substâncias benzoilecgonina, ecgonina e stermetilecgonina.

A jovem era de Uberaba (MG) e se mudou para a capital paulista em janeiro de 2022. O corpo de Dalliene foi encontrado por volta das 6h45, no dia 1° de julho em cima da cama, sem roupa e de braços abertos. O rosto estava tampado com um travesseiro e os punhos apresentavam alguns hematomas.

Dalliane morava com uma amiga. A amiga afirmou que ouviu barulhos dentro do apartamento, mas Dalliane não atendeu. Um vizinho também disse que ouviu barulhos e pedidos de socorro.

Sem resposta, a testemunha voltou para a loja de conveniência, onde tentou contato com o síndico do condomínio e a Polícia Militar (PM), foi acionada. Em seguida, a moça voltou para o prédio, onde encontrou o zelador, que aguardou os PMs junto com ela.

Ainda sem resposta, a testemunha autorizou que a porta fosse arrombada, conforme a ocorrência, segundo o portal. A chave do apartamento foi encontrada do lado de dentro. O imóvel não tinha sinais que comprovem uma luta. Não havia mais ninguém no apartamento.