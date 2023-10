Ex-mulher do namorado de Suzane Richthofen pede guarda das filhas

A médica Sílvia Constantino Franco, de 44 anos, mãe de três crianças filhas do atual namorado de Suzane Richthofen, disse que não consegue mais falar com as filhas e pede a guarda delas na Justiça. A declaração aconteceu no programa Encontro, da TV Globo, nesta quarta-feira, 27.

Após dez anos de relacionamento, o fim da união estável entre Silvia e Felipe Zecchini Muniz, de 40 anos aconteceu de forma conturbada e, por estar fragilizada, a médica cedeu os cuidados das filhas ao ex-marido. Desde então, as crianças moram com o pai na cidade de Bragança Paulista.

"Não tenho confiança em deixar [minhas filhas] lá em Bragança. [Quero] preservar o anonimato das minhas filhas. Depois da integridade física delas, o anonimato é fundamental", disse.

No dia 19 de setembro, em liminar, a Justiça negou o pedido da guarda à Silvia. De acordo com a decisão, "não há elementos que assegurem que o exercício da guarda, pela mãe, se revela a medida que melhor atende aos interesses das meninas" e que "não está comprovado que as meninas sofrem risco advindo da convivência com a madrasta Suzane von Richthofen".

A decisão determina a realização de um estudo psicossocial para apurar se a integridade física e psíquica das crianças está em risco e, só então, determinar quem ficará com a guarda.

A médica disse que, desde que soube do relacionamento entre o ex-marido, que também é médico, com Suzane von Richthofen, só conseguiu falar com uma das filhas uma única vez, quando uma delas confirmou a história do relacionamento.

Suzane von Richthofen, que estava presa desde 2002 por matar os pais, foi solta em 11 de janeiro deste ano após a Justiça conceder a progressão para o regime aberto. Ela cumpria pena há 20 anos e estava em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.