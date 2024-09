Exército apura foto de homens fardados fazendo sinal do 'CV'

Exército quer saber quem aparece nas fotos fazendo sinal de facção - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O CMA (Comando Militar da Amazônia) investiga uma foto em que dois homens fardados com a roupa do Exército brasileiro aparecem fazendo um gesto em alusão ao Comando Vermelho.

Conforme o Uol, o CMA abriu investigação no sábado, dia 24, para apurar as circunstâncias da foto. Não se sabe quando ela foi tirada e nem quem aparece nas imagens, já que os supostos oficiais estão com os rostos tampados.

O registro, que circula nas redes sociais, mostra dois homens do exército fazendo o C e o V com as mãos. O símbolo é nacionalmente conhecido por serem as iniciais de Comando Vermelho, facção de origem carioca com atuação em Manaus (AM).