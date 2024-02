Exército diz que mulheres podem 'comprometer desempenho militar' | A TARDE

Um estudo realizado por Forças Armadas de outros países foi anexado ao parecer do Exército brasileiro em ser contrário à inclusão feminina em funções mais combatentes, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O estudo indica uma "clara vantagem física dos homens", falando ainda que a admissão das mulheres em funções como Infantaria e Cavalaria teria sério risco de "comprometer o desempenho militar em operações".

A avaliação apresentada mostrou as mulheres com desempenho 20% a 45% inferior aos homens, com análises de potência aeróbica, potência anaeróbica, força muscular geral, força muscular dos membros inferiores e a força muscular dos membros superiores.

Uma etapa de testes ainda foi feita pelas próprias Forças Brasileiras, onde as condições físicas de homens e mulheres que entraram na EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes) foi analisada. A EsPCEx é considerada como a entrada da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

"A conclusão do estudo, que foi realizada em duas etapas, a primeira em 2017/2018 e a segunda em 2020, foi a de que, em relação à aptidão muscular, houve decréscimo da força isométrica máxima de membros inferiores, que possui forte relação com a integridade musculotendinosa e massa óssea, influenciando no risco de lesão, especialmente para as militares do sexo feminino na linha de ensino militar bélica em 2017."

Mesmo com os levantamentos trazidos pelas Força Armadas, o desempenho físico das mulheres que entraram na Aman entre 2018 e 2020 foram avaliados positivamente, com a maior parte dos resultados figurando entre 'bom' e 'excelente'.

A subprocuradora Elizeta Ramos afirma que a proibição de mulheres entrarem em determinadas carreiras nas Forças Armadas é discriminatória. "Não há fundamento razoável e constitucional apto a justificar a restrição da participação feminina em corporações militares."