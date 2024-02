Exército libera e PMs podem ter até cinco fuzis para uso pessoal | A TARDE

Policiais militares, bombeiros, funcionários da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) foram liberados pelo Exército Brasileiro, a ter até seis armas, sendo permitido cinco de uso restrito, como por exemplo, os fuzis.

Os registros e autorizações vão ser concedidos pelo Exército. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira, 23.

Os contemplados pela portaria também vão poder comprar 600 munições por arma durante o ano. A regulamentação é semelhante à estabelecida para os militares que vão poder ter seis armas, sendo cinco de uso restrito.

A portaria do Exército com a PF (Polícia Federal) estabeleceu que as armas restritas são as que os disparos não liberam uma energia cinética superior a 1.750 joules, como por exemplo, os fuzis AR-15, da fabricante Colt, e o T4, da empresa Taurus.