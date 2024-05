FAB vai abrir bases aéreas em municípios do RS | A TARDE

As bases aéreas de Canoas e Santa Maria, no Rio de Grande do Sul, serão abertas pela Força Aérea Brasileira (FAB) para a realização de voos comerciais de empresas como Latam, Gol e Azul.

As ações são de caráter emergencial para socorrer as vítimas do estado gaúcho e estão sendo costuradas entre o Estado-Maior e o governo federal. Os detalhes serão discutidos em uma reunião nesta terça-feira, 7, no Palácio do Planalto.

Os primeiros voos comerciais com passageiros devem pousar em Canoas na sexta-feira. A base deverá receber cinco voos por dia.

O aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, está fechado desde a última sexta-feira. E não há previsão de reabertura das operações porque o terminal foi alagado, com as fortes chuvas que sacrificam o estado.

