Falsa pediatra é presa após sequestrar bebê em hospital

Carro da médica tinha roupas de criança - Foto: Divulgação | PCGO

Uma bebê foi sequestrada por uma médica neurologista, nesta quarta-feira, 24, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A autora do crime foi presa pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). Ela se passou por pediatra para ter acesso ao local onde a menina estava internada.

Segundo informações da PCGO, a mulher seria de Goiás. A polícia encontrou no carro da autora do crime roupinhas da criança, sapatos e duas bolsas. Imagens de câmeras mostram a médica em um carro modelo Toyota Corolla e passando por um pedágio para se chegar a Itumbiara, no interior de Goiás. A bebê foi encontrada nesta quarta-feira, 24.

A sequestradora teria convencido a mãe de que iria levar a criança para se alimentar e alegou que a recém-nascida tinha dificuldades na alimentação.