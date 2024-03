Faltam 180 mil PMs e 55 mil policiais civis no Brasil | A TARDE

As polícias militares no Brasil têm um déficit somado de 179.591 agentes. O balanço do Raio-x das Forças de Segurança Pública no país, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nesta terça-feira, 27, indica também que as polícias civis funcionam com 55.244 servidores a menos do que o previsto.

Ainda de acordo com os dados, as forças operam, respectivamente, com ocupação de 69,3% e 63% das vagas previstas. As informações foram confirmadas pelas corporações nos estados e no Distrito Federal. No geral, o Brasil conta com 404.871 PMs e 95.908 policiais civis. As informações fazem referência às previsões de 2022 e aos efetivos em 2023.

Considerando o efetivo das polícias militares, os estados que registram as ocupações mais baixas são Goiás (35,7%), Amapá (39,2%) e Santa Catarina (46,1%). Em relação ao efetivo das polícias civis, o déficit na ocupação de vagas é mais acentuado na Paraíba (23,8%), no Rio Grande do Norte (30,3%) e em Alagoas (39%).

De acordo com o diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, as reduções no efetivo ao longo do tempo podem ser explicadas pela pressão de custos. "A previdência tem um impacto muito grande em termos quantitativos, são mais de 352 mil policiais aposentados nos estados e no DF. Então você não consegue fazer concurso para substituir", disse.