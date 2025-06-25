Menu
BRASIL
BRASIL

Família de Juliana Marins agradece voluntários que atuaram em resgate

Parentes destacaram coragem e dedicação dos alpinistas locais após tragédia no Monte Rinjani

Redação

Por Redação

25/06/2025 - 19:00 h
A família de Juliana Marins, brasileira que morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, se manifestou nas redes sociais na quarta-feira, 25, para agradecer o apoio dos voluntários que participaram da operação de resgate.

Em nota, os familiares destacaram o esforço dos alpinistas locais Agam e Tyo, que se uniram às equipes oficiais para encontrar o corpo da jovem. Juliana desapareceu no sábado, 21, e foi localizada quatro dias depois, em meio a condições extremas.

“Queremos expressar nossa mais sincera e profunda gratidão por toda a generosidade, coragem e apoio que demonstraram ao se juntarem à equipe de resgate no Monte Rinjani. Foi graças à dedicação e à experiência de vocês que a equipe pôde finalmente chegar até Juliana e nos permitir, ao menos, esse momento de despedida”, disse a família em publicação nas redes sociais.

Tragédia no Monte Rinjani

O corpo de Juliana precisou ser monitorado por horas no local do acidente, em uma área de difícil acesso. O voluntário Agam relatou que passou a noite ao lado do corpo para evitar que ele caísse em um desfiladeiro de 500 metros.

Juliana era natural de Niterói (RJ) e faleceu após escorregar durante uma trilha na ilha de Lombok. A tragédia gerou comoção nas redes sociais e mobilizou esforços de autoridades locais, voluntários e a comunidade brasileira no exterior.

