Família de PC Siqueira se despede de youtuber após velório | A TARDE

Familiares e amigos de PC Siqueira marcaram presença no Cemitério Primaveras 1, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 29. O velório do youtuber teve início nesta quinta-feira, 28.

PC Siqueira foi encontrado morto no apartamento em que morava, na zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira, 27. O caso foi registrado como suicídio consumado, no 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

Cerca de 30 pessoas acompanharam o cortejo fúnebre até o túmulo. A mãe do youtuber, Deise Moreno Quinteiro Goulart Siqueira, estava próximo do caixão para se despedir do filho. “Sua mãe te ama muito”, disse ela antes do caixão ser colocado no túmulo.

A ex-namorada de PC Siqueira, Maria Luiza Watanabe, que presenciou o suicídio e tentou evitar, estava no velório.

PC Siqueira foi um dos primeiros profissionais relevantes do Youtube, ficando bastante famoso em 2010. Ao longo dos anos, ele falou sobre temas como depressão e suicídio.

Em caso de urgência, procure ajuda

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.