Família enterra idosa ao lado de litrão e a molha com cerveja

Aida Laurentido - Foto: Reprodução

O enterro parecia uma festa. A despedida de Aida Laurentino, que morreu aos 80 anos, teve muita cerveja - inclusive para a morta, que foi enterrada ao lado de uma garrafa de litrão.

Segundo o jornal Extra, essa é uma tradição da família Laurentino. Mais que isso: a própria dona Aida separou em vida o dinheiro para a bebedeira dos filhos, irmãos e sobrinhos.

O velório aconteceu em novembr, no Rio de Janeiro, e viralizou recentemente no TikTok. Após a cerimônia, os familiares ainda se encontraram em um bar para ver o jogo do Flamengo.

Sobrinha de Aida, Dayane Laurentino descreve que todos os parentes são enterrados em no cemitério de Inhaúma, independentemente de onde morava. Como as capelas em Inhaúma ficam na parte de fora do cemitério, a família bebe antes do velório, acompanha o cortejo até a sepultura, e, em seguida, volta para o bar. No enterro de Aida, por exemplo, a família deixou o local só depois do anoitecer.

"Toda vez que tem enterro, a gente para naquele bar e fica bebendo. Minha tia era daquelas velhinhas arretadas, para frente, que ficavam até o final de todos os enterros. Dançava, estava em festa, enterro, velório, estava em tudo. Ela mesma deixou o dinheiro para a gente beber no enterro: colocamos até um litrão para ela no caixão, para levar, e molhamos a boquinha dela", relata Dayane, que já tinha filmado outros enterros da família, mas que acabou perdendo os registros.