Família Poncio tem dívida bilionária com a Receita Federal

Conhecidos por esbanjar uma vida de luxo nas redes sociais, a família Poncio têm uma dívida de mais de R$ 1 bilhão em impostos com a União. A nova polêmica da família foi em torno da influenciadora digital Gabi Brandt, que expôs uma fatura de R$ 300 mil do cartão de crédito e pediu para os seus seguidores interagirem com uma 'publi' para ajudá-la a pagar. As informações são do Metrópoles.

A fortuna dos Poncio vem principalmente da distribuidora de cigarros Gudang Brasil. A empresa também é responsável pela dívida bilionária, com cerca de 70 inscrições na dívida ativa da Receita. Somadas, as multas chegam a R$ 1,4 bilhão. A companhia está no nome da matriarca da família, Simone Poncio, e sua filha, Sarah Poncio.

No entanto, a companhia é administrada pelo patriarca Márcio Poncio, que não aparece na relação de sócios. Ele, que também é pastor, também consta na lista de devedores da Receita. Além da Gudang, a família Poncio tem negócios nas áreas de marketing digital, moda, música, e uma rede de hamburgueria, da qual Brandt é sócia.

Sarah e Márcio são pré-candidatos a deputados estadual e federal, respectivamente, pelo Rio de Janeiro.