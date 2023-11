Favolosa inicia temporada de cruzeiros na Bahia com viagem especial | A TARDE

Abrindo a temporada 2023/24 de cruzeiros em território brasileiro, o Portal A TARDE viajou a bordo do navio Costa Favolosa, que deixou o Terminal Marítimo de Passageiros de Salvador na noite de quinta-feira, 23 e seguiu para Ilhéus, onde atracou às 8h da manhã de sexta-feira, 24. Com destino final em Santos, a embarcação que reuniu mais de 500 agentes de viagens e jornalistas do país, ainda passou pelo Rio de Janeiro, antes de ser finalizada na manhã desta segunda-feira, 27.

A viagem de quatro dias de duração nas águas brasileiras teve o objetivo de servir como treinamentos para a frota da Costa Cruzeiros e de divulgar conhecimento para o público convidado, que contou com opções variadas de gastronomia e entretenimento para todas as idades. O presidente executivo da Costa, Dario Rustico, conversou com o Portal A TARDE e destacou a importância dos portos da Bahia para a companhia. Ele revelou que a capital baiana é um sucesso estabelecido e que neste ano teve uma melhora em comparação ao mesmo período anterior.

Parte interna do Costa Favolosa | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE

"Salvador é um destino histórico da Costa, estamos aqui há 75 anos seguidos no Brasil e Salvador de uma maneira ou de outra sempre foi parte do nosso trajeto, do nosso desenvolvimento. Com certeza é um destino que faz parte da importância do portfólio. Salvador faz parte do nosso trajeto histórico dentro do Brasil. Um discreto sucesso comparado ao que era a nossa expectativa. A gente tinha que botar mais cabines em Salvador, por causa da procura que a gente tinha desse segmento", comentou o presidente.



Leia Mais

>> Com verão próximo, Bahia projeta novo aumento no turismo náutico

Dario destacou também que está feliz com o movimento registrado em Salvador, destacando a capital baiana como um local estratégico para o ponto de embarque. Um dos fatores responsáveis por esta escolha da Costa é o sucesso conquistado pela empresa na cidade.

"Não somente um ponto de embarque, mas múltiplos pontos de embarque, se você pensa na Europa e na Itália, a gente embarca em Palermo, Barcelona, etc. Aqui também, dentro de um roteiro, a gente embarca em Santos, Rio de Janeiro, Salvador na Favolosa, de onde estamos a gente vai embarcar em Santos, em Itajaí, em Buenos Aires... Tem esse multi ponto de embarque que funciona bem, porque ajuda a harmonizar esse mix de destino", detalhou.





Favolosa inicia temporada de cruzeiros na Bahia com viagem especial Pevê Araújo | Ag. A TARDE

O diretor comercial da Costa Cruzeiros, Ruy Ribeiro, destacou a importância de Salvador para as operações da empresa no Brasil e revelou que outros navios estão com paradas garantidas na capital baiana até o fim da temporada, previsto para acontecer em maio de 2024.



"O turismo está no DNA de Salvador, da Bahia, eu particularmente amo Salvador, minhas férias, as últimas férias foram sempre em Salvador, é um destino que eu sou apaixonado, não apenas pela beleza natural, mas principalmente pela hospitalidade do baiano. O baiano tem essa característica de receber muito bem, é muito grande para a gente, a Bahia. Esse ano começou em Salvador, nesta temporada nós teremos várias paradas em Salvador, várias paradas e até a nossa última ao final da temporada", ressaltou.