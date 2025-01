Fazenda nega ter elaborado novas medidas para corte de gastos

Haddad já disse que ajuste fiscal é processo constante e que novas medidas poderiam entrar no radar - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Após reportagem do jornal O Globo, sob o título “Haddad e o ‘trabalho constante de contenção dos gastos”, o Ministério da Fazenda negou neste domingo, 29, ter elaborado novas medidas para cortar gastos públicos.



De acordo com O Globo, o Ministério da Fazenda tentaria reduzir o mau humor dos agentes financeiros com a apresentação de novas medidas para corte de despesas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha dito que o ajuste fiscal é um processo constante e que novas medidas poderiam entrar no radar. O jornal disse ainda que as novas medidas estavam prontas e que faltaria o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Ministério da Fazenda negou a informação.

“O Ministério da Fazenda informa que não há novas medidas elaboradas. Logo, nada foi apresentado ao presidente da República. Portanto, não há resposta sendo aguardada”, disse.

O governo Lula enviou um pacote com ajuste fiscal que limita a valorização do salário mínimo, despesas com o BPC (Benefício de Prestação Continuada), gastos com abono salarial, entre outros temas.