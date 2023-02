Fechamento do espaço aéreo em terra Yanomami é antecipado pelo Governo

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, anunciaram que vão antecipar o fechamento do espaço aéreo sobre o território Yanomami, em Roraima, para o dia 6 de abril. A medida, divulgada nesta quinta-feira, 23, visa acelerar a saída dos garimpeiros ilegais da região. Anteriormente, a previsão estava para ocorrer no dia 6 de maio.

Conforme integrantes da força-tarefa responsável pela ação, a manutenção de um prazo muito extenso com o espaço aéreo aberto poderia contribuir com uma maior demora para a desintrusão do território, que consiste na retirada dos garimpeiros ilegais.

"Nós estamos fazendo agora uma atualização do planejamento, nessas áreas em que as pessoas infelizmente insistem no garimpo ilegal. E são poucas áreas, duas ou três. Nós vamos intensificar as operações com prisões e apreensões desses materiais", declarou Dino.

De acordo com o governo, cerca de 15 mil garimpeiros estavam na área e, atualmente, há centenas de pessoas na localidade. Além disso, vários suspeitos foram presos em ações contra o garimpo ilegal de ouro na região.