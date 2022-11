Federação Única dos Petroleiros repudia atos de bloqueio nas BRs

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados repudiaram através de uma nota à imprensa, os atos de bloqueio nas rodovias e vias em vários estados brasileiros, o que consideram um atentado ao estado democrático. Após os resultados das urnas no segundo turno da eleição presidencial, que garantiu a vitória de Lula, grupos de bolsonaristas inconformados com o pleito, atravessaram carretas e queimaram pneus para bloquear diversas BR´s em algumas regiões do país.



A FUP e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), reforçam que não existe paralisação da categoria e quem está desrespeitando a lei e impedindo o direito de ir e vir dos cidadãos e o trabalho dos caminhoneiros são grupos movidos pelo ódio, que não aceitam o resultado democrático e soberano das urnas.

Segundo a FUP, os caminheiros estão sendo reféns e vítimas desses grupos de violência e autoritarismo. A FUP e demais lideranças legítimas de trabalhadores não compactuam com os atos antidemocráticos, informa a nota da entidade.

A carta da Federação Única dos Petroleiros e sindicatos manifesta ser favorável às manifestações e paralisações desde que exista uma pauta de reivindicações de melhorias para os trabalhadores. Para a FUP, a categoria está sendo usada como massa de manobra por pessoas oportunistas que querem usar o nome dos caminhoneiros para fins políticos.