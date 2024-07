Felipe Neto sobre Arthur Lira: "Tem que comer muito arroz com feijão"

Ação movida por Arthur Lira contra Felipe Neto foi arquivada pela Justiça do Distrito Federal - Foto: Itawi Albuquerque | Câmara dos deputados e Reprodução | Instagram

A ação movida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL) contra o 'youtuber' Felipe Neto foi arquivada pela Justiça do Distrito Federal. A queixa-crime foi motivada pela suposta opfensa contra o deputado, chamado de “excrementíssimo”em uma postagem que criticava o atraso na tramitação do PL das fake news.

Após a publicação da decisão da Justiça, Felipe Neto comentou a vitória. “Acabou. Um abraço ao Lira, que até ficaria na história como um dos piores presidentes da Câmara da história do Brasil, mas nem isso vai conseguir, por falta de relevância”, disse. O influenciador acrescentou ainda que Lira “pode ser o todo poderoso hoje”, mas que “tem que comer muito arroz com feijão para me intimidar”.

A decisão do arquivamento foi tomada na sexta-feira, 5, pelo juiz federal Antonio Macedo da Silva, titular da 10ª Vara do Distrito Federal, que entendeu que “o comentário foi infeliz e revela-se de extremo mau gosto, porém não há de ser considerado um ato criminoso, consoante o contexto fático no qual estava inserido, sendo previsível que houvesse a manifestação de pensamentos, opiniões e ideias de cunho positivo ou negativo, situação esperada quando se trata de uma figura pública”.

O Ministério Público Federal (MPF) já havia solicitado o arquivamento, ao argumentar que “as palavras duras dirigidas ao deputado, conquanto configurem conduta moralmente reprovável, amoldam-se a ato de mero impulso, um desabafo do investigado, não havendo o real desejo de injuriar ou lesividade suficiente”.