Fernandinho Beira-Mar é transferido de presídio em Mossoró | A TARDE

Fernandinho Beira-Mar foi transferido do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A operação de transferência ocorreu de forma sigilosa no último sábado, 2. Beira-Mar foi levado para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.

A transferência aconteceu como medida de segurança após a fuga de dois presos que integram o “Comando Vermelho”, mesma facção criminosa que Beira-Mar é apontado como liderança.

Beira-Mar tinha chegado à Penitenciária de Mossoró neste ano, quando foi transferido de Campo Grande, em 13 de janeiro. Na ocasião, Marcinho VP fez o caminho inverso, deixando Mossoró e indo para Campo Grande, numa medida tomada pela Polícia Federal Penal por questão de segurança, tendo em vista que, Marcinho lidera a facção “Amigo dos Amigos”, que rivaliza com o “Comando Vermelho”.

Pelo menos outros dois detentos também foram transferidos de Mossoró para Catanduvas: Railan Silva dos Santos e Selmir da Silva Almeida. Os dois são do Acre e chegaram à Penitenciária de Mossoró junto com Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram em 14 de fevereiro. Ao todo, 24 presos foram transferidos no último sábado (2) de Mossoró para as outras quatro penitenciárias federais.