Festa com famosos em Guarajuba foi patrocinada por empresa investigada

O Ministério Público de São Paulo, emitiu um mandado de busca e apreensão, na noite desta quinta-feira, 14, na casa da influencer digital e advogada, Deolane Bezerra e do humorista Tirullipa. Em fevereiro deste ano, a empresa de apostas esportivas Betzord, realizou uma festa no resort Villa Galé, em Guarajuba, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), para um evento de pré-Carnaval.

O processo funciona da seguinte forma: A empresa “caça” investidores por meio de publicidade na internet com uma modalidade de curso técnico para apostas esportivas. Quem assina ganha um robô pronto para estimular essas apostas 24 horas por dia.

Após a divulgação desse inquérito, os fãs dos artistas movimentaram bastante as redes socias. De acordo com informações do colunista Leo Dias, para o portal Metrópoles, Deolane e Tirullipa fizeram publicidade para a Betzord, empresa alvo da investigação por suposto crime contra a economia popular.

Leia mais >>>

Polícia faz busca na casa de Deolane e apreende Porsche, diz site

Essa polêmica envolvendo os donos do empreendimento, Lucas Tylty, Matheus Gomes e Rafael Gomes, acontece desde setembro de 2021, quando o humorista Tirullipa, participou da divulgação de uma promoção da empresa, mas ao se dar conta da cilada, ele interrompeu imediatamente a divulgação.

Estiveram no evento o cantor Kevinho, a banda É o Tchan, Claudia Leitte, Zé Felipe, Thainá & Jotape, João Gomes, Dennis DJ e Matheusinho, além de mais de 150 grandes influenciadores locais e nacionais. O evento foi totalmente idealizado e produzido pelo Betzord.