Festival invadido pelo Hamas ganha edição na Bahia | A TARDE

O festival Universo Paralello (UP) está acontecendo desde o último dia 27, na Praia de Pratigi, em Ituberá, região Sul da Bahia. O evento será finalizado nesta quarta-feira, 3, e teve sua última edição marcada pelo ataque do grupo extremista Hamas.

Em outubro de 2023, o Hamas invadiu uma edição do Universo Paralello em Israel e provocou a morte de ao menos 260 pessoas, dando início à guerra que acontece até os dias atuais na Faixa de Gaza.

Um dos sobreviventes do ataque em Israel, o paulista Rafael Zimerman está no evento. Amigo de Ranani Glazer, vítima do Hamas, ele afirmou que a nova edição do Universo Paralelo é "como se fosse um recomeço".

Preciso me curar. Adoro música eletrônica e, para mim, é como se fosse um recomeço. Desde que voltei ao Brasil estou dando palestras focadas no que aconteceu comigo, como sobrevivi e como levo a vida agora, de forma otimista", disse.

O festival de música eletrônica foi criado pelo brasileiro Juarez Petrillo, pai do DJ Alok. O evento atacado pelo Hamas não é uma produção brasileira, mas uma festa licenciada por produtores israelenses.

No Brasil, o festival acontece há 23 anos. O nome do evento já rodou países como Espanha, Israel, México e Portugal.