Feto é encontrado dentro de sacola após ser carregado por cachorro | A TARDE

Um feto foi encontrado na cidade de Bonfinópolis, na região central de Goiás, após ser carregado por um cachorro às margens de uma das principais avenidas do estado, a GO-010.

O feto estava dentro de uma sacola e foi encontrado no pátio de um estabelecimento comercial da região, em caso registrado na sexta-feira (5).

Policiais militares acionados por moradores. Eles foram até unidades de saúde próximas ao local para saber se alguma paciente teria sofrido algum quadro que estivesse relacionado com as consequências de um aborto. No entanto, funcionários de postos e hospitais negaram terem recebido pacientes com o histórico.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que abriu um inquérito para investigar o caso.