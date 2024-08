FICCO encontra e desmancha laboratório de refino de cocaína

Um homem foi preso em flagrante no local - Foto: Foto: Divulgação/PF

Um laboratório de refino de cocaína foi descoberto na sexta-feira, 16, por equipes da Força Integrante de Combate ao Crime Organizado (FICCO), em um imóvel localizado no bairro de Atalaia, em Aracaju, Sergipe.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), um homem foi encontrado no imóvel e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. No local, foram encontrados diversos produtos químicos utilizados para o refino de cocaína, além de aproximadamente cinco quilos de droga já pronta para venda e consumo.

Ainda segundo a PF, mais de 40 quilos de maconha também foram encontrados no imóvel, que fica em um condomínio fechado na capital sergipana. As investigações apontam que a casa foi alugada exclusivamente com a finalidade de abrigar o laboratório ilegal.