Filha de Rafael Zulu sofre racismo em escola do Rio de Janeiro

A filha de Rafael Zulu, Luiza Zulu, de 16 anos, foi vítima de racismo no Colégio PH, em Niterói (RJ). O crime foi cometido por dois colegas da adolescente, que também estudam na unidade. O boletim de ocorrência foi aberto contra os jovens.

Em nota, a assessoria do Colégio PH afirmou que "repudia qualquer atitude discriminatória e o ocorrido não condiz com os valores e com as diretrizes adotadas pelo colégio, que zela pelo bem-estar e pelo acolhimento de todos os seus estudantes".

A informação foi inicialmente publicada pelo site "Léo Dias".

Ainda de acordo com o Colégio PH, uma investigação interna foi instaurada em março para apurar o caso. "O Regimento Interno do colégio prevê sanções a casos como esse".

"A instituição de ensino tem como compromisso construir uma cultura antirracista, reafirmando que a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e igualitária é e sempre será uma responsabilidade diária do PH", continuou.