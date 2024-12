Filha do pastor Valdemiro Santiago escapa de sequestro

Crime ocorreu nesta sexta-feira, 6 - Foto: Reprodução/Instagram @raquelsantiagooficial

A influenciadora digital Raquel Santiago, filha do pastor Valdemiro Santiago, escapou de um sequestro, nesta sexta-feira, 6, após seis homens invadiram a fazenda do líder religioso, localizada em Santa Isabel (SP). Ela seguia para a propriedade onde encontraria com pastores, mas foi avisada da presença dos suspeitos antes de chegar à residência. Valdemiro também não se encontrava no local.

De acordo com informações do g1, a Polícia Militar prendeu três suspeitos: dois comparsas que aguardavam em um ponto próximo e um funcionário do pastor. Este último é investigado por possível envolvimento no crime.

Em contrapartida, outros seis homens continuam foragidos. Após o susto, Raquel usou as redes sociais para agradecer o apoio e tranquilizar os fiéis.