Filho de Zé Vaqueiro nasce com doença rara e é internado na UTI

Arthur, filho caçula de Zé Vaqueiro, nasceu com uma malformação congênita extremamente rara. Diagnosticado com a Síndrome de Patau, o bebê, do relacionamento do cantor com Ingra Soares, segue internado desde o nascimento, na segunda, 24, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Nesta quarta-feira, 26, a assessoria de imprensa do artista emitiu um comunicado nas redes sociais onde informa o cancelamento das apresentações do cantor até o dia 17 de agosto.

"O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto", diz a nota.

O que é a síndrome de Patau?

Condição extremamente rara, a síndrome de Patau afeta cerca de um em cada 10 mil a 20 mil nascimentos. Ela não possui predisposição específica para gênero, etnia ou origem geográfica e afeta o desenvolvimento do feto.

A condição recebeu esse nome em homenagem ao geneticista alemão Klaus Patau, que descreveu a síndrome pela primeira vez em 1960, sendo caracterizada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 13, resultando em um total de três cópias desse cromossomo em vez de duas, como ocorre normalmente.

Geralmente, os portadores da síndrome apresentam uma série de anomalias físicas e malformações congênitas, entre elas defeitos cardíacos graves e anormalidades no sistema nervoso central. Além das características físicas, a síndrome de Patau também pode levar a deficiências intelectuais graves e múltiplos problemas de saúde, muitos dos quais são fatais durante a infância ou a primeira infância.

Não há cura para a síndrome de Patau, e o tratamento visa principalmente proporcionar cuidados paliativos e de suporte para melhorar a qualidade de vida do bebê.