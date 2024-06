Filho faz festa com bebida alcoólica e 'banho' em caixão do pai; vídeo | A TARDE

Um homem decidiu fazer uma festa que envolveu bebida alcoólica e um 'banho' de rio dado no caixão de seu pai. A cena foi registrada na comunidade quilombola da cidade de Cândido Mendes, a 341 km de São Luís.

A iniciativa fez parte de uma homenagem para o agente de saúde Alex dos Santos Oliveira, de 44 anos, que morreu no último domingo, 2, após sofrer uma aneurisma cerebral.

Com base em uma tradição da comunidade, o corpo de Alex foi carregado por familiares e amigos dentro do rio Gapó, um dos principais da região. No percurso, os presentes jogaram água no caixão, tomaram bebida alcoólica e brincavam.

“Isso é uma tradição no nosso povoado, toda pessoa que morre lá eles fazem isso [passar com o caixão dentro do rio]. E meu pai queria todo mundo feliz no enterro dele, queria música. E muita gente participou, todo o povoado, porque é uma tradição levar as pessoas que morreram até o cemitério desse jeito”, disse Aécio Oliveira, filho de Cândido, ao G1.



