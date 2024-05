Filhote de naja desaparece dentro do Instituto Butantan | A TARDE

Um filhote de serpente Naja desapareceu do laboratório de pesquisa do Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo, há três semanas. O animal estava no Laboratório de Herpetologia da instituição.

O instituto acredita que a serpente tenha entrado no ralo interno do laboratório e morrido nos encanamentos. Foram colocadas armadilhas no entorno, sem sucesso. O Butantan informou ainda que o laboratório fica distante do Parque da Ciência e de seus museus, sendo frequentado apenas por profissionais e pesquisadores, e que possui soro contra o veneno da serpente.

"Não houve fuga do filhote de cobra na área de visitação pública. O laboratório é frequentado apenas por profissionais e pesquisadores", destacou o Butantan.

A espécie da cobra é Naja kaouthia ou naja-de-monóculo, originária da Ásia. Assim como todas as cobras do gênero Naja, ela é venenosa.

