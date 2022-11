“Foi para um lugar melhor”, diz filha do piloto de Marília Mendonça

Após um ano do acidente com o avião em que estava Marília Mendonça, a filha do piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior fez uma homenagem ao seu pai, em vídeo publicado nas suas redes sociais.



“Foi muito difícil, mas creio que foi para um lugar melhor”, disse Vitória Alves Dias de Medeiros, de 20 anos. A jovem disse ainda que seu pai era seu melhor amigo. “Meu pai sempre foi uma base na minha vida, amorosa e financeira”, conta.

Geraldo Martins de Medeiros Araújo pilotava o avião em que estava a cantora sertaneja Marília Mendonça, de 26 anos. Ambos morreram após a aeronave cair em cima de um curso d’água em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas, no dia 5 de novembro do ano passado. Além de Geraldo e de Marília, outras quatro pessoas estavam a bordo. Ninguém sobreviveu.

Aos 26 anos, Marília era um verdadeiro fenômeno musical. Conhecida como “Rainha da Sofrência”, é dela sucessos como “Infiel”, “Supera”, “De quem é a culpa?” e “Todo mundo vai sofrer”. Ela se preparava para iniciar a turnê "As Patroas", junto com a dupla Maiara e Maraísa. A cantora deixou o único filho, Léo, que na época estava próximo de completar 2 anos.