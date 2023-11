Formação de novo ciclone no RS terá ventos de 90 km/h | A TARDE

Um ciclone extratropical está ganhando força nesta quinta-feira, 2, na Região Sul do Brasil. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta laranja para risco de transtornos causados pelos fortes ventos, que podem chegar aos 90 km/h.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o Sul do Brasil nesta sexta-feira, 3, é de tempestade. O acumulado de chuva nos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pode passar de 100 milímetros em 24h.

O noroeste do Rio Grande do Sul deve ser a parte mais afetada, com possibilidade de mais de 200 mm de chuva. Também há risco de queda de granizo e danos a prédios e edifícios, além de queda de árvores e alagamentos.

Há alerta da Defesa Civil também para o aumento do nível do Rio Uruguai, que pode causar inundações em cidades como Iraí, Porto Mauá, Doutor Maurício Cardoso e Tiradentes do Sul nas próximas horas.

O ciclone extratropical já provocou estragos recentes no Sul do País, registrando muitos alagamentos e mortes principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.