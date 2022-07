Foto motivou assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira

O assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia em junho foi motivado por uma foto da embarcação de seus assassinos confessos, afirmou o Ministério Público nesta sexta-feira, 22.



"O que motivou os assassinatos foi o fato de Bruno ter pedido para Dom fotografar o barco dos acusados, o que é classificado pelo MPF como motivo fútil e pode agravar a pena", indicou o MP em nota.

A promotoria apresentou na quinta-feira a denúncia contra Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, que confessaram o assassinato, e contra Oseney da Costa de Oliveira, irmão de Amarildo e suspeito de participação no crime. O trio foi acusado por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver a um tribunal de Tabatinga, no Amazonas.

"Bruno foi morto com três tiros, sendo um deles pelas costas, sem qualquer possibilidade de defesa, o que também qualifica o crime. Já Dom foi assassinado apenas por estar com Bruno, de modo a assegurar a impunidade pelo crime anterior", afirmou o MPF.

O duplo homicídio ocorreu em 5 de junho, quando Phillips, de 57 anos, e Pereira, de 41, retornavam de uma expedição no Vale do Javari, um lugar remoto no estado do Amazonas e considerado perigoso pela presença de traficantes de drogas e outros criminosos.

Desde que o crime foi cometido, a polícia aponta como principal hipótese a pesca ilegal em terras protegidas, atividade que Bruno combatia. O Ministério Público afirmou nesta sexta-feira que há "registros de desentendimentos" entre Pereira e Amarildo, conhecido como Pelado, que estaria ligado a esta prática em território indígena.

Especialista em povos ancestrais e funcionário durante muitos anos da Funai, Pereira estava desenvolvendo um projeto para ajudar indígenas locais a denunciar a invasão de suas terras e havia recebido ameaças de morte por este trabalho.

Phillips vivia no Brasil há 15 anos e colaborava regularmente com o jornal britânico The Guardian. Ele viajava pelo Vale do Javari, guiado por Pereira, e coletava informações para seu livro sobre conservação ambiental.