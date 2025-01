Freira brasileira se torna a pessoa mais velha do mundo; saiba idade

Inah mantém uma rotina disciplinada, com horários regulares para suas atividades diárias - Foto: Reprodução | LongeviQuest

A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, tornou-se a pessoa mais velha do mundo, conforme informações da LongeviQuest, organização especializada em monitorar supercentenários. Nascida em 8 de junho de 1908, na cidade gaúcha de São Francisco de Assis, Inah reside atualmente na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre.

Inah iniciou sua vida religiosa aos 16 anos no internato Santa Tereza de Jesus, em Santana do Livramento. Posteriormente, mudou-se para Montevidéu, no Uruguai, onde fez seus votos em 1928. Retornou ao Brasil em 1930, dedicando-se ao ensino de português e matemática no Rio de Janeiro e, mais tarde, em Santana do Livramento. Em 2018, recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco em comemoração aos seus 110 anos.

A japonesa Tomiko Itooka, que ocupava anteriormente o título de pessoa mais velha do mundo, faleceu em 29 de dezembro de 2024, aos 116 anos. Com isso, Inah Canabarro Lucas assumiu a posição de decana da humanidade.

Segundo familiares, Inah mantém uma rotina disciplinada, com horários regulares para suas atividades diárias, incluindo momentos de oração. Apesar das limitações auditivas e visuais, ela preserva seu bom humor e atribui sua longevidade à dedicação aos outros e à espiritualidade.