Funcionária acorda em tentativa de assalto e pergunta: 'Oi, tudo bem?'

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que uma recepcionista de uma clínica odontológica de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, acorda assustada após um cochilo na hora do intervalo, com a invasão e tentativa de roubo de um homem.

O mais surpreendente do caso, que aconteceu na sexta-feira, 27, foi a naturalidade da reação de Ana Luiza Amaral, de 21 anos. Enquanto ela dormia na poltrona da empresa, o homem mexia nas coisas. A jovem acordou e perguntou ao suspeito: "Oi, tudo bem?".

Vídeo mostra a reação da funcionária ao notar a presença do homem e a tentativa de roubo. Confira:

Ana Luiza contou que agiu com naturalidade porque, inicialmente, não entendeu que a situação se tratava de uma tentativa de roubo. A cena, gravada por uma câmera de segurança, viralizou nas redes sociais e chamou a atenção por conta da reação tranquila da jovem.

"Eu pensei que até foi bom aquele momento de tranquilidade [...] Ele olhou pra mim e a gente se assustou. Poderia ter acontecido alguma coisa se ele tivesse armado, ou pior, se talvez eu tivesse gritado", comentou ao G1.

Ana Luiza explicou que normalmente a clínica fica fechada enquanto ela está em horário de almoço, porém, naquele dia, uma porta tinha ficado entreaberta porque uma colega estava chegando ao local.

"Eu escutei a porta abrindo, nem liguei, porque eu achei que era ela que tinha entrado. Logo escutei a porta onde eu estava abrindo pouquinho, quando eu olhei era o rapaz. Ele foi direto na sala de orçamento, onde ele achava que podia ter alguma coisa", lembra.

Segundo Ana Luiza, quando o homem percebeu a presença dela na sala, pegou uma caneta e começou a pedir o número de telefone do estabelecimento, fingindo que estava no local de passagem. Ana Luiza e a colega só se deram conta de que o homem estava tentando assaltar o local após ele ir embora. Apesar do susto, o homem não levou nada da clínica.

O proprietário da clínica informou que formalizou um boletim de ocorrência sobre o caso.