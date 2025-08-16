Menu
BRASIL
NO FLAGRA

Funcionário de UPA é preso por venda de atestados médicos

Suspeito tentou destruir documentos ao perceber a presença da polícia, que já o monitorava

Por Redação

16/08/2025 - 8:04 h
Suspeito tentou destruir os atestados ao perceber que era vigiado pela polícia.
O funcionário de uma UPA em Aparecida de Goiânia foi preso em flagrante na última quinta-feira, 14, por vender atestados médicos falsificados. A Polícia Civil de Goiás, por meio da 7ª Delegacia Distrital do município, conduziu a investigação e presenciou o momento em que o investigado entregaria dois atestados em um supermercado,

As investigações tiveram início no dia 8 de agosto, após denúncia anônima recebida pelo Centro de Comando Operacional (CCO), informando que um funcionário administrativo da unidade estaria vendendo atestados médicos no local de trabalho. A equipe de inteligência confirmou o vínculo funcional e sua atuação na recepção da UPA, repassando as informações à Polícia Civil para apuração.

Na manhã de quinta, 14, a equipe da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia apoiou a operação na UPA, enquanto a equipe da Polícia Civil foi ao supermercado. O funcionário foi visto saindo da unidade às 10h58 e se dirigindo ao local, mas, ao perceber a presença policial, mudou de rota.

O suspeito foi flagrado cortando e descartando atestados nas proximidades da UPA. Na abordagem, fragmentos dos documentos foram encontrados com o servidor. Com autorização da coordenação da recepção, foi realizada busca em um armário, onde foi localizado um bloco de atestados médicos em branco.

Os carimbos utilizados pertenciam a dois médicos que negaram ter emitido ou autorizado o uso de seus dados. Diante das evidências, o funcionário foi autuado em flagrante pelo crime de falsidade ideológica e conduzido à sede da 7ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

