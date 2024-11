Fundação abre inscrições para bolsas de estudo em renomadas universidades americanas

Thamile Accioly, Diretora-Executiva da FME - Foto: Divulgação

A Fundação Maria Emília abriu dois processos seletivos para bolsas de estudo em mestrados em Saúde Pública em duas renomadas universidades americanas, Harvard e Johns Hopkins University.

Em Boston, pelo segundo ano consecutivo, serão concedidas até quatro bolsas de estudo de 50%, mais auxílio financeiro, na Harvard T.H. Chan School of Public Health. O programa Master of Public Health (MPH) capacita os estudantes a fazerem a diferença em comunidades ao redor do mundo, identificando e abordando as principais questões que afetam a saúde, além de planejarem e liderarem projetos voltados à melhoria da qualidade de vida em diversos contextos, inclusive em regiões com recursos limitados.

Já a parceria com a Johns Hopkins University, em Baltimore, referência mundial em ensino e pesquisa na área de saúde pública, ocorre pelo terceiro ano consecutivo. Neste MPH, serão concedidas até cinco bolsas integrais de estudo, mais ajuda de custo, para aqueles que buscam transformar a saúde pública no Brasil. Ambos os programas preparam os alunos para se tornarem líderes em saúde pública, capazes de lidar com os atuais problemas de saúde global, por meio de abordagens multidisciplinares e aplicações práticas em projetos da comunidade local.

As inscrições para os dois processos seletivos estão abertas. Para concorrer às bolsas, o primeiro passo é receber a carta de aceite das instituições. Mais informações sobre essas oportunidades estão disponíveis no site da Fundação Maria Emília (www.mariaemilia.org.br).

Sobre a FME

A Fundação Maria Emília (FME) é uma investidora social privada, sem fins lucrativos, com sede em Salvador, com atuação em todo território nacional. A nossa missão é investir em oportunidades transformadoras. Há 26 anos, alocamos recursos financeiros que viabilizam projetos, pesquisas, programas acadêmicos e iniciativas nas áreas de saúde e educação.

A FME já beneficiou mais de 100 bolsistas nacionais e internacionais, e cerca de 50 projetos, sempre realizando um acompanhamento próximo dos contemplados. “Nosso compromisso vai além das ações realizadas. Seguimos atentos às transformações na vida das pessoas impactadas, criando uma comunidade em torno da FME e reforçando os resultados duradouros destas parcerias”, destaca Thamile Accioly, Diretora-Executiva da FME.

Expansão

Nos últimos anos, a FME vem expandindo os aportes em suas áreas de atuação. Em 2023, por exemplo, lançou um edital para seleção de projetos de pesquisa na área de saúde no valor de R$ 3 milhões e concedeu 69 bolsas nacionais e 12 internacionais, representando um aumento significativo de 62% em comparação ao ano anterior

“Nos próximos anos queremos ampliar o nosso impacto social investindo ainda mais nessas áreas. Por meio de nossos investimentos contribuímos com uma educação de qualidade, promovendo equidade, desenvolvimento social e científico e melhores condições de vida”, afirma Accioly.