Fundação Palmares organiza celebração em área de quilombo | A TARDE

O parque Memorial Quilombo dos Palmares, em União dos Palmares (AL), abrigará uma série de solenidades pelos 323 anos da “imortalidade” de Zumbi dos Palmares e pela valorização da cultura negra, nesta segunda-feira, 20, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra.

A área tem forte simbolismo da resistência à escravidão no país. O evento, realizado pela Fundação Cultural Palmares, vai contar com discursos de representantes da sociedade civil, apresentações musicais, além de discursos de autoridades como, representantes dos Ministérios da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

Além do aniversário do assassinato de Zumbi dos Palmares, o evento celebrará os 20 anos do lançamento da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, lançada na Serra da Barriga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003.