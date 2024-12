G20: Presidente do Paraguai passa mal é hospitalzado

- Foto: EFE/Juan Pablo Pino

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi levado ao hospital nesta segunda-feira, 18, no Rio de Janeiro, após passar mal enquanto participava da cúpula do G20.

Peña sentiu dores no peito e precisou de atendimento médico emergencial. Ele foi encaminhado para ambulatório no Hospital Samaritano, onde realizou um eletrocardiograma que indicou alterações.

"Ele está atualmente concluindo os exames médicos pertinentes", disse o gabinete presidencial do Paraguai.