Galvão Bueno testa positivo para Covid-19

O narrador Galvão Bueno testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, 9. Ainda não se sabe o estado de saúde dele.

Galvão ficará resguardado para se recuperar a tempo de viajar com a equipe da Globo para a transmissão da Copa do Mundo no Catar, que começa no dia 20 de novembro, de acordo com informações do ge.globo.

Com a notícia, o programa especial "Bem, Amigos", apresentado pelo narrador, não será exibido na próxima segunda-feira, 14.

O especial marcaria a despedida do programa e seria exibido na TV Globo e no sportv, já que deixará a grade do canal fechado em 2023.