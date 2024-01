Gansos são usados para impedir fugas em penitenciária em SC | A TARDE

Desde 2009, o Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, usa gansos de comportamento sentinela para reforçar a segurança 24h em possíveis tentativas de fugas de detentos.

Anteriormente, cachorros eram utilizados na unidade de segurança máxima da Grande Florianópolis, e a substituição por essas aves se mostrou mais eficaz, econômica e também higiênica, segundo a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP).

Mas além disso, os gansos foram escolhidos por dormirem pouco, andarem em bando e ficarem doentes com menos frequência que os cães. No começo da substituição de espécie, foi colocado um casal de gansos. Atualmente, nove aves fazem a segurança do local.

Ainda conforme a secretaria, os animais são um complemento à segurança da unidade, que possui câmeras e torres espalhadas por toda a área para acompanhar os cerca de 1,2 mil detentos. Os animais ficam ao redor da penitenciária e emitem sons para alertar sobre qualquer tentativa de fuga.

As aves desfrutam de uma área de mais de 800 metros, equipada com abrigos apropriados. O espaço oferece locais para se utilizarem como ninhos, incluindo um açude com água corrente durante 24h.