Garçom mata vereador e esfaqueia dono de restaurante e cliente | A TARDE

Um garçom foi preso neste domingo, 28, em um restaurante na cidade de Camocim, no Ceará, após esfaquear três pessoas. Uma das vítimas foi o vereador Cesar Araújo Veras (PDT), de 47 anos, que morreu. O suspeito foi preso, de acordo com o governador Elmano de Freitas.

Em imagens de câmera de segurança é possível ver o momento em que o vereador chegou ao restaurante. Logo após, o garçom vai até ele e o ataca com uma faca na região do pescoço. Após atingir o vereador, o funcionário vai até o dono do estabelecimento, que estava em uma das mesas, e também o esfaqueia. Por fim, ele lesiona um terceiro homem antes de fugir do local. Um dos feridos é o dono do restaurante, Euclides. As informações são do G1.

Em nota, a prefeitura de Camocim informou que o empresário foi transferido para Sobral, e não corre risco de morrer. A terceira vítima, identificada como Fábio, também tem quadro de saúde estável e não corre risco de morte.

A Câmara Municipal de Camocim emitiu nota lamentando a morte do vereador. A Casa disse que "lamenta profundamente a perda do ex-presidente, vereador César Veras, que de forma precoce nos deixou neste domingo". "Nesse momento de pesar, nos solidarizamos aos familiares e amigos enlutados", acrescentou a nota.

Assista:

🚨 Câmeras de segurança flagraram ataques de garçom contra vereador morto a facadas em Camocim pic.twitter.com/2BYxjrtASG — Diário do Nordeste (@diarioonline) April 28, 2024