Garçom organizou festa após dar três tiros na cabeça de delegado

Delegado Luiz Ricardo e Silva, de 58 anos - Foto: Reprodução

Um delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi encontrado morto, na noite de sexta-feira, 6, dentro de casa no Trecho 3 de Vicente Pires. O suspeito do crime pretendia organizar uma festa neste sábado, 7, para curtir o feriado de 7 de Setembro.



Segundo a polícia, o garçom Kayky Bastos Ferreira, de 20 anos, pegou a arma de Luiz Ricardo e Silva, 58 anos, enquanto ele dormia, deu três tiros na cabeça dele e saiu com o carro da vítima tranquilamente.

O garçom não soube apontar, durante o interrogatório, o que motivou o latrocínio. A declaração de Kayky mostra que o evento que faria horas depois era a única coisa que lhe passava pela cabeça. “Não sei por que matei. Eu tinha uma festa para organizar e nem imaginei que seria preso”, disse o autor, em depoimento.



O suspeito ainda usou cartões de crédito do servidor público para comprar bebidas, transportou funcionários do estabelecimento no veículo roubado e mentiu para a namorada afirmando que teria “comprado” o Corolla que pertencia ao delegado.

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) investiga o caso. Segundo o Pablo Aguiar, Kayky tem traços de psicopatia. Antes de deixar a casa, o criminoso levantou, tomou um copo de água na cozinha, encostou o cano da arma próximo da cabeça da vítima e disparou três vezes. “Depois, ele guardou a pistola na mochila, pegou cartões de crédito, cerca de R$ 700 em dinheiro e foi trabalhar”, disse Aguiar.