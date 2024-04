Garota de 4 anos é resgatada viva após 15 horas soterrada no RJ; vídeo | A TARDE

Uma menina de quatro anos, identificada como Ayla pelos vizinhos, foi resgatada de uma casa soterrada no bairro Independência de Petrópolis, RJ. Ela permaneceu 16 horas soterrada ao lado do pai, Douglas, que não sobreviveu.

Com o óbito, subiu para sete as mortes devido às chuvas no estado. Com o auxílio de um cão farejador, os socorristas a encontraram e emocionaram-se durante o resgate, levando-a nos braços de um bombeiro para a ambulância.

A família de Ayla sofreu perdas incluindo a mãe grávida, o irmão de seis anos e a avó, totalizando quatro mortes dentro da mesma família, conforme informado pelos bombeiros. Outras duas pessoas foram resgatadas com vida do local, sendo identificadas como avô e tia-avó da menina.

O Comitê de Chuvas RJ registrou três mortes adicionais em decorrência das chuvas nas últimas 24 horas.

Em Arraial do Cabo, um homem foi vítima de um raio no Pontal do Atalaia, enquanto em Santa Cruz da Serra, um afogamento ocorreu após um caminhão cair em um rio. Um óbito também foi relatado em Teresópolis.

Os bombeiros atenderam aproximadamente 100 ocorrências relacionadas às chuvas, realizando resgates e lidando com diversos incidentes como cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações, resgatando pelo menos 90 pessoas em todo o estado.

Confira o vídeo: