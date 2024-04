Garota de programa é presa após matar cafetão; entenda | A TARDE

Ciúmes e vingança motivaram a morte de forma macabra de um cafetão. Uma garota de programa, conhecida como "sereia do sexo", de 20 anos, foi presa sob suspeita de armar uma emboscada para assassinar o próprio cafetão, após o namorado descobrir que ela se prostituía.

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o companheiro da garota, de 65 anos, ordenou que ela atraísse Glaudêncio Santos, de 41, para o lixão do Morro do Sabão, no Parque Gatumê, em Samambaia.

No local, o cafetão foi torturado e queimado ainda vivo, em meio a pneus, no chamado “micro-ondas”. A identificação da vítima acabou dificultada devido ao estado do corpo, que estava completamente carbonizado.

Prisão

O namorado da garota de programa, Antônio Pereira Martins, que torturou o cafetão e o queimou ainda vivo, foi preso pelas equipes da 26ª DP, em 28 de março. Já a namorada foi presa em 7 de março.