Garotas de programa são presas por torturar e extorquir cliente | A TARDE

Duas garotas de programa foram presas após agredirem um cliente para receber dinheiro em um flat localizado no bairro de Boa Viagem, em Recife. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atraída após ver um anúncio num site de encontros. As suspeitas foram autuadas em flagrante por extorsão, tortura e associação criminosa. As prisões aconteceram na última quinta-feira, 26.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Boa Viagem, Alessandro Orico, depois que a vítima entrou no apartamento, as mulheres agrediram o homem com socos e tapas e o ameaçaram para que ele fizesse transferências por Pix ou por cartão de crédito.



"Quando já estava no interior da unidade, [a vítima] saiu do quarto e havia outra. Nesse momento, elas começaram a agredir, ameaçaram com faca e canivete, tomaram o celular da vítima, fizeram ele desbloquear [o celular], pegaram os contatos próximos dele, como mãe e namorada, e também tiraram fotos. E disseram que, se ele não fizesse a transferência, iriam mandar essas fotos e divulgar", detalhou Orico.

Segundo o delegado, a vítima contou, em depoimento, que, diante da ameaça feita pelas criminosas, afirmou que não se importava com a divulgação das imagens e, por isso, elas passaram a bater nele.



"Começaram a dar tapas, murros, e o mantinham sob controle, uma vez que estavam em posse de armas brancas. Uma com uma faca e outra, com um canivete", disse Orico.



Ainda segundo o delegado, o homem transferiu R$ 1.500 e, como não conseguiu repassar nenhum valor a mais, foi liberado pelas garotas de programa. Em seguida, ele procurou a delegacia para fazer a denúncia.