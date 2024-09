Gasto do brasileiro com viagens salta 78% em dois anos

O número de viagens também cresceu 71,5% - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Impulsionado pelo fim da pandemia, o gasto total dos brasileiros com viagens nacionais alcançou R$ 20,1 bilhões em 2023, um aumento de 78,6% em relação a 2021. O número de viagens também cresceu 71,5%, atingindo 21,1 milhões. Essas estatísticas são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE.

O estudo revela uma recuperação robusta do setor de turismo após o impacto da pandemia, com um salto significativo em comparação com 2020 e 2021. Em 2020, os gastos foram de R$ 12,6 bilhões e em 2021, R$ 11,3 bilhões.

Em 2023, a proporção de lares com pelo menos um viajante aumentou para 19,8%, uma subida de 68,5% em relação a 2021. As viagens predominantes foram nacionais, com 97% das viagens realizadas dentro do Brasil. O Sudeste foi o destino mais popular, seguido pelo Nordeste.

A pesquisa indica que a maioria das viagens foi feita de carro (51,1%), seguido por avião (13,7%) e ônibus (13,3%). A motivação para viagens pessoais mudou, com uma maior ênfase em lazer e cultura, enquanto viagens para tratamento de saúde mostraram crescimento contínuo.

A principal forma de hospedagem foi na casa de amigos ou parentes (41,8%), com hotéis e imóveis para temporada representando uma menor parte das estadias.