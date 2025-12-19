Menu
HOME > BRASIL
AMPLIAÇÃO

Gigante asiática instala centro logístico na Região Metropolitana

Nova unidade deve resultar na criação de aproximadamente 150 postos de trabalho

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/12/2025 - 19:07 h
A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul
A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul

A Shopee, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, o e-commerce, ampliou sua atuação no Sul do país com a implantação de um novo centro logístico em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A unidade foi instalada na Avenida Guilherme Schell, em uma área industrial do bairro Rio Branco, e deve resultar na criação de aproximadamente 150 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. O montante investido pela empresa não foi informado.

O novo centro passa a concentrar, principalmente, as entregas destinadas à zona norte da capital gaúcha, fortalecendo a estrutura logística da Shopee no Rio Grande do Sul.

Área estratégica e estrutura do empreendimento

O empreendimento ocupa:

  • um terreno com cerca de 107 mil metros quadrados;
  • sendo pouco mais de 38 mil metros quadrados de área construída;
  • o espaço conta com sete pavilhões industriais;
  • além de áreas de apoio e setores operacionais.

Localização do centro de distribuição

O centro logístico está situado na Avenida Guilherme Schell, número 130, no bairro Rio Branco, em uma região próxima ao centro de distribuição da Cassol e ao limite territorial com Porto Alegre.

De acordo com informações oficiais, a Shopee adquiriu um galpão já existente para instalar a operação, que possui área total aproximada de 36 mil metros quadrados.

A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul
A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul | Foto: Reprodução shoppe

Expansão da Shopee no Sul do Brasil

A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul. No Rio Grande do Sul, a empresa já opera unidades em:

  • Porto Alegre;
  • Gravataí;
  • Caxias do Sul

O centro de Gravataí está em funcionamento desde 2024, enquanto a unidade de Caxias do Sul foi inaugurada em 2023.

Operação nacional em crescimento

Criada em 2015 no Sudeste Asiático e em Taiwan, a Shopee iniciou suas atividades no Brasil em 2019 e acelerou sua expansão logística. Atualmente, a companhia soma 15 centros de distribuição no país, com unidades espalhadas por estados como:

  • São Paulo;
  • Rio de Janeiro;
  • Minas Gerais;
  • Goiás;
  • Bahia;
  • Pernambuco;
  • Paraná;
  • Santa Catarina.

A mais recente inauguração ocorreu na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, reforçando a estratégia da empresa de aproximar seus centros de distribuição dos consumidores.

