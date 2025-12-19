AMPLIAÇÃO
Gigante asiática instala centro logístico na Região Metropolitana
Nova unidade deve resultar na criação de aproximadamente 150 postos de trabalho
Por Leilane Teixeira
A Shopee, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, o e-commerce, ampliou sua atuação no Sul do país com a implantação de um novo centro logístico em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.
A unidade foi instalada na Avenida Guilherme Schell, em uma área industrial do bairro Rio Branco, e deve resultar na criação de aproximadamente 150 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. O montante investido pela empresa não foi informado.
O novo centro passa a concentrar, principalmente, as entregas destinadas à zona norte da capital gaúcha, fortalecendo a estrutura logística da Shopee no Rio Grande do Sul.
Área estratégica e estrutura do empreendimento
O empreendimento ocupa:
- um terreno com cerca de 107 mil metros quadrados;
- sendo pouco mais de 38 mil metros quadrados de área construída;
- o espaço conta com sete pavilhões industriais;
- além de áreas de apoio e setores operacionais.
Localização do centro de distribuição
O centro logístico está situado na Avenida Guilherme Schell, número 130, no bairro Rio Branco, em uma região próxima ao centro de distribuição da Cassol e ao limite territorial com Porto Alegre.
De acordo com informações oficiais, a Shopee adquiriu um galpão já existente para instalar a operação, que possui área total aproximada de 36 mil metros quadrados.
Expansão da Shopee no Sul do Brasil
A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul. No Rio Grande do Sul, a empresa já opera unidades em:
- Porto Alegre;
- Gravataí;
- Caxias do Sul
O centro de Gravataí está em funcionamento desde 2024, enquanto a unidade de Caxias do Sul foi inaugurada em 2023.
Operação nacional em crescimento
Criada em 2015 no Sudeste Asiático e em Taiwan, a Shopee iniciou suas atividades no Brasil em 2019 e acelerou sua expansão logística. Atualmente, a companhia soma 15 centros de distribuição no país, com unidades espalhadas por estados como:
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Minas Gerais;
- Goiás;
- Bahia;
- Pernambuco;
- Paraná;
- Santa Catarina.
A mais recente inauguração ocorreu na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, reforçando a estratégia da empresa de aproximar seus centros de distribuição dos consumidores.
