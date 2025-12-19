Gigante asiática instala centro logístico na Região Metropolitana

A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul - Foto: Reprodução shoppe

A Shopee, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, o e-commerce, ampliou sua atuação no Sul do país com a implantação de um novo centro logístico em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A unidade foi instalada na Avenida Guilherme Schell, em uma área industrial do bairro Rio Branco, e deve resultar na criação de aproximadamente 150 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. O montante investido pela empresa não foi informado.

O novo centro passa a concentrar, principalmente, as entregas destinadas à zona norte da capital gaúcha, fortalecendo a estrutura logística da Shopee no Rio Grande do Sul.

Área estratégica e estrutura do empreendimento

O empreendimento ocupa:

um terreno com cerca de 107 mil metros quadrados;

sendo pouco mais de 38 mil metros quadrados de área construída;

o espaço conta com sete pavilhões industriais;

além de áreas de apoio e setores operacionais.

Localização do centro de distribuição

O centro logístico está situado na Avenida Guilherme Schell, número 130, no bairro Rio Branco, em uma região próxima ao centro de distribuição da Cassol e ao limite territorial com Porto Alegre.

De acordo com informações oficiais, a Shopee adquiriu um galpão já existente para instalar a operação, que possui área total aproximada de 36 mil metros quadrados.

Expansão da Shopee no Sul do Brasil

A Shopee mantém mais de dez estruturas logísticas na região Sul. No Rio Grande do Sul, a empresa já opera unidades em:

Porto Alegre;

Gravataí;

Caxias do Sul

O centro de Gravataí está em funcionamento desde 2024, enquanto a unidade de Caxias do Sul foi inaugurada em 2023.

Operação nacional em crescimento

Criada em 2015 no Sudeste Asiático e em Taiwan, a Shopee iniciou suas atividades no Brasil em 2019 e acelerou sua expansão logística. Atualmente, a companhia soma 15 centros de distribuição no país, com unidades espalhadas por estados como:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Goiás;

Bahia;

Pernambuco;

Paraná;

Santa Catarina.

A mais recente inauguração ocorreu na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, reforçando a estratégia da empresa de aproximar seus centros de distribuição dos consumidores.