Gigante da tecnologia anuncia megafábrica no Brasil e milhares de empregos

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A LG confirmou oficialmente o início das operações de sua nova fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A unidade, que recebeu investimento de R$ 2 bilhões, deve começar a funcionar em julho de 2026 e se tornará um dos maiores polos produtivos da marca na América do Sul.

A planta industrial ocupa uma área de aproximadamente 770 mil metros quadrados e chega como parte da estratégia da multinacional sul-coreana para ampliar presença no mercado brasileiro e aumentar a competitividade no setor de eletrodomésticos.

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Nova fábrica começa com refrigeradores

Neste primeiro momento, a operação será voltada para a fabricação de refrigeradores. Porém, o plano da empresa já prevê expansão da linha de produção nos próximos anos.

A expectativa é que, em 2027, a fábrica também passe a produzir lavadoras e secadoras de roupas, ampliando o portfólio fabricado em território nacional.

O movimento fortalece a disputa da LG com gigantes já consolidadas no Brasil, como Brastemp e Electrolux, além de ampliar as possibilidades de produção local da companhia.

Cidade prevê geração de mil empregos

Segundo a Prefeitura de Fazenda Rio Grande, a nova unidade deverá gerar cerca de 1.000 empregos diretos quando estiver em pleno funcionamento.

Durante a fase de construção civil, mais de 200 trabalhadores locais participaram das obras da fábrica.

A construção começou em agosto de 2024, após negociações iniciadas no ano anterior entre o governo do Paraná e representantes da empresa na Coreia do Sul.

LG amplia presença industrial no Brasil

A nova planta será a segunda unidade industrial da LG em operação no Brasil. Atualmente, a empresa mantém uma fábrica há quase 30 anos na Zona Franca de Manaus.

A unidade amazonense concentra a produção de televisores, monitores e equipamentos de climatização.

No passado, a LG também teve uma fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo, voltada para a fabricação de celulares. As atividades foram encerradas após a saída da empresa desse segmento.