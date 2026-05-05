Gigante de fertilizantes inicia no Brasil e mira milhares de vagas

O início da produção representa uma etapa estratégica para a unidade que esteve hibernada desde 2020 - Foto: Michel Chedid / Agência Petrobras

Com planos de retomar operações de fábricas de produção de fertilizantes pelo Brasil, a Petrobras iniciou na semana passada, a produção de ureia na Araucária Nitrogenados S.A, localizada no Paraná. O início da produção representa uma etapa estratégica para a unidade que esteve hibernada desde 2020.

A reativação da Ansa contou com investimentos da ordem de R$ 870 milhões e integra o plano da companhia de retorno ao segmento de fertilizantes, em meio à dependência de importação no país, que começou a ser impactado com as altas no produto com a guerra no Irã.

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A retomada das atividades foi anunciada em 2024, e desde então, a fábrica passou por ciclos e processos como:

Manutenções

Inspeções técnicas

Testes operacionais

Recomposição de equipes

Contratação de serviço

O processo gerou mais de 2 mil empregos durante a fase de mobilização, além da manutenção de cerca de 700 postos de trabalho diretos na operação regular da fábrica.

Além disso, mira a geração de empregos, o desenvolvimento regional e o aumento da atividade industrial com o plano de fortalecimento da cadeia de fertilizantes.

Produção de Ureia

A Araucária Nitrogenados S.A. está situada ao lado da Refinaria Getúlio Vargas - Repar, e tem capacidade de produção de 720 mil toneladas/ano de ureia, o que corresponde a cerca de 8% do mercado nacional de ureia e 475 mil toneladas/ano de amônia.

Antes do início da produção de ureia, a Ansa já havia alcançado marcos operacionais relevantes, como a produção, por meio de um contrato de industrialização, de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), utilizado no controle de emissões de veículos a diesel, e de amônia. A capacidade de produção é de 450 mil m³/ano do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32).

A retomada está sendo conduzida de forma progressiva, com foco na segurança dos trabalhadores, na confiabilidade dos sistemas industriais e na estabilidade das operações.

Outras fábricas, novos empregos

A Petrobras também bateu o martelo e decidiu retomar as obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, sediada em Três Lagoas (MS), como foi anunciado pelo Conselho de Administração em abril deste ano.

O projeto de retomada da fábrica tem investimento estimado de cerca de US$ 1 bilhão, e o início das operações comerciais está previsto para 2029.

De acordo com a estata, com a aprovação final, a Petrobras dará sequência à assinatura dos contratos necessários para a retomada das obras, prevista ainda para o primeiro semestre deste ano. A expectativa é que sejam gerados cerca de 8 mil empregos durante as obras.

Além deste complexo, faz parte deste investimento, o retorno da produção das unidades FAFEN-BA, na Bahia, em janeiro de 2026, e FAFEN-SE, em Sergipe, em dezembro de 2025. Com a comercialização da produção das três fábricas, a participação da Petrobras no mercado interno de ureia deve alcançar aproximadamente 20%.