Desenrola 2.0: bancos iniciam cadastro para renegociação de dívidas

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Após o lançamento do novo programa Desenrola Brasil, bancos começaram a abrir, nesta terça-feira, 5, o cadastro para clientes interessados em renegociar dívidas. No entanto, a formalização dos acordos ainda depende da liberação de garantias pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), mecanismo que cobre parte das perdas das instituições em casos de inadimplência.

O programa contempla dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), com atraso entre 90 dias e dois anos. Quem aderir terá prazo de até 35 dias para pagar a primeira parcela.

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Na principal frente da iniciativa, o “Desenrola Família”, podem participar brasileiros com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105 mensais.

Além das condições de renegociação, os bancos terão obrigações específicas, como destinar 1% do valor garantido pelo FGO à educação financeira. Também passam a valer restrições ao uso de crédito para apostas, incluindo bloqueios em cartão de crédito, crédito parcelado, Pix crédito e Pix parcelado.

Como aderir em cada banco

Bradesco

O Bradesco disponibilizou um formulário online para pré-cadastro dos interessados. O banco também prepara um programa próprio, com condições diferenciadas, voltado a clientes que não se enquadram nas regras do governo, seja por renda ou prazo de atraso da dívida.

A adesão pode ser feita pelo site oficial de renegociação, além das agências e canais de atendimento, como WhatsApp e SAC.

C6 Bank

No C6 Bank, a adesão pode ser feita diretamente pelo aplicativo ou por telefone, tanto para capitais quanto para outras regiões.

Itaú

O Itaú Unibanco informou que a renegociação estará disponível para clientes elegíveis em todos os seus canais oficiais, incluindo aplicativo, WhatsApp, site e parceiros credenciados.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil já permite que clientes verifiquem se atendem aos critérios do programa e manifestem interesse pela renegociação em seus canais digitais. Quando a etapa for liberada, será possível concluir o processo via aplicativo, internet banking, telefone, WhatsApp e agências.